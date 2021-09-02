Томичи смогут разработать собственные социальные проекты на хакатоне в рамках конкурса «Родные города»

2 сентября 2021 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Томичей приглашают принять участие в социальном хакатоне, организованном в рамках грантового конкурса «Родные города» компании «Газпром нефть».

Как сообщают организаторы, у участников будет возможность разработать прототип своего проекта и таким образом повысить шансы на успех в получении гранта. Заявки на конкурс «Родные города» стартуют через пару недель, 15 сентября, на платформе rodnyegoroda.ru.

Хакатон — это возможности:

• получить оперативную обратную связь по идее вашего проекта от экспертов и участников;

• познакомиться с новыми инструментами социального проектирования;

• найти партнеров для проекта и обменяться опытом с единомышленниками;

Социальный хакатон пройдет 11, 12 и 18 сентября с 10:00 до 14:00 по московскому времени на платформе ZOOM. В нем могут принять участие проектные команды от 2 до 5 человек, а также индивидуальные участники.

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться по ссылке. Заявки принимаются до 5 сентября.

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