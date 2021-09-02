Томичи смогут разработать собственные социальные проекты на хакатоне в рамках конкурса «Родные города»
Томичей приглашают принять участие в социальном хакатоне, организованном в рамках грантового конкурса «Родные города» компании «Газпром нефть».
Как сообщают организаторы, у участников будет возможность разработать прототип своего проекта и таким образом повысить шансы на успех в получении гранта. Заявки на конкурс «Родные города» стартуют через пару недель, 15 сентября, на платформе rodnyegoroda.ru.
Хакатон — это возможности:
• получить оперативную обратную связь по идее вашего проекта от экспертов и участников;
• познакомиться с новыми инструментами социального проектирования;
• найти партнеров для проекта и обменяться опытом с единомышленниками;
Социальный хакатон пройдет 11, 12 и 18 сентября с 10:00 до 14:00 по московскому времени на платформе ZOOM. В нем могут принять участие проектные команды от 2 до 5 человек, а также индивидуальные участники.
Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться по ссылке. Заявки принимаются до 5 сентября.
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