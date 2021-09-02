«Ростелеком» спроектирует систему весогабаритного контроля на трассе Томск — Мариинск

2 сентября 2021 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» по итогам проведенного тендера заключил контракт на проектирование автоматического пункта весового и габаритного контроля транспортных средств (АПВГК) на автомобильной дороге 69К-1 «Томск — Мариинск» в районе деревни Воронино Томского района. Заказчиком работ выступило областное государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Томской области» (ОГКУ «Томскавтодор»).

АПВГК предполагает размещение датчиков в дорожном полотне, которые способны взвешивать проезжающий транспорт. Встроенная интеллектуальная система лазерных сканеров и цифровых камер позволит считывать габариты и регистрационные знаки транспортных средств. Также будут фиксироваться нарушения правил дорожного движения, в том числе превышение скорости, выезд на встречную полосу и проезд по обочине.

«Региональная трасса Томск — Мариинск имеет для нашего региона большое значение, она связывает две области — Томскую и Кемеровскую. Также по ней проходит основной поток автотранспорта в направлении Красноярского края и Хакасии. Весогабаритный контроль позволит в автоматическом режиме вести работу по мониторингу грузового транспорта и снизить количество нарушений. Благодаря этому движение по трассе станет более безопасным», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Комплекс считывает и фиксирует данные с проезжающих грузовиков в круглосуточном режиме и при любых погодных условиях. Если система ВГК устанавливает нарушение, то автоматически сопоставляет соответствие фактического веса и габаритов автомобиля с данными в федеральной базе специальных разрешений. При отсутствии допуска информация поступает в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД УМВД России по Томской области для вынесения постановления об административном правонарушении.

Компания «Ростелеком» подготовит рабочую документацию по объекту до конца 2021 года.

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