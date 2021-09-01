До октября в Томске будут работать четыре мобильных пункта вакцинации

1 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

В Томске до октября будут работать четыре пункта мобильной вакцинации. Сделать прививку от COVID-19 можно будет в библиотеке им. Пушкина и ТЦ «Лето», и в двух отделах МФЦ «Мои документы» на пр. Фрунзе, 103д и на ул. Пушкина, 63/5.

Здесь до 1 октября можно будет поставить первый компонент вакцины, до 22 октября – второй. В указанных мобильных пунктах также проводится вакцинация «Спутником Лайт». Горожане могут поставить препарат через полгода после перенесенного COVID-19 или поставившие прививку ранее.

Режим работы мобильных пунктов:

в областной библиотеке им. Пушкина (ул. К Маркса, 14) в будни с 10.00 до 20.00, в субботу – с 10.00 до 15.00;

в ТЦ «Лето» (ул. Нахимова, 8, стр13) – с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00, в выходные – с 10.00 до 15.00;

в МФЦ «Мои документы» (пр. Фрунзе, 103д и ул. Пушкина, 63/5) – с понедельника по пятницу с 9.00 до 19.00.

Всех пациентов перед вакцинацией обязательно осматривает врач. При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Напомним, мобильные пункты вакцинации начали работу в Томске в конце июня. За этот было привито более 20 тысяч томичей. На сегодняшний день в регионе поставили вакцину 277 729 человек, из которых 250 075 полностью завершили иммунизацию.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: