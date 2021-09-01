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До октября в Томске будут работать четыре мобильных пункта вакцинации

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В Томске до октября будут работать четыре пункта мобильной вакцинации. Сделать прививку от COVID-19 можно будет в библиотеке им. Пушкина и ТЦ «Лето», и в двух отделах МФЦ «Мои документы» на пр. Фрунзе, 103д и на ул. Пушкина, 63/5.

Здесь до 1 октября можно будет поставить первый компонент вакцины, до 22 октября – второй. В указанных мобильных пунктах также проводится вакцинация «Спутником Лайт». Горожане могут поставить препарат через полгода после перенесенного COVID-19 или поставившие прививку ранее.

Режим работы мобильных пунктов:

Всех пациентов перед вакцинацией обязательно осматривает врач. При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Напомним, мобильные пункты вакцинации начали работу в Томске в конце июня. За этот было привито более 20 тысяч томичей. На сегодняшний день в регионе поставили вакцину 277 729 человек, из которых 250 075 полностью завершили иммунизацию.

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