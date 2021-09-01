В Томске появится новый паркур-парк
1 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак
Новый паркур-парк разместится на нижней террасе Лагерного сада в Томске. Сейчас идет монтаж конструкции.
Как сообщает пресс-служба администрации города, площадка уже выстелена безопасным резиновым покрытием. Подрядчик приступил к установке металлических конструкций, а также различных по размеру парапетов и фигур.
Кроме того, рядом с площадкой появится памп-трек – закольцованная трасса с небольшими кочками и поворотами, на которой смогут тренироваться велосипедисты.
Завершить работы планируется до 20 сентября.
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