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В Томске появится новый паркур-парк

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Новый паркур-парк разместится на нижней террасе Лагерного сада в Томске. Сейчас идет монтаж конструкции.

Как сообщает пресс-служба администрации города, площадка уже выстелена безопасным резиновым покрытием. Подрядчик приступил к установке металлических конструкций, а также различных по размеру парапетов и фигур.

Кроме того, рядом с площадкой появится памп-трек – закольцованная трасса с небольшими кочками и поворотами, на которой смогут тренироваться велосипедисты.

Завершить работы планируется до 20 сентября.

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