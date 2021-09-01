Томская область стала первой в Сибири по обрабатывающим производствам

1 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

С начала года Томская область увеличила индекс промышленного производства по обрабатывающим видам на 13,7%. Таким образом регион занимает первое место в Сибири и 14 в РФ, сообщает пресс-служба обладминистрации.

По данным Томскстата, положительную динамику региону обеспечили прежде всего химическая, нефтеперерабатывающая промышленности и производство лекарственных средств.

Так, на 28,7 % увеличилось производство нефтепродуктов, на 6,8 % — химических веществ, в том числе пластмасс в первичных формах в ООО «Томскнефтехим» и метанола в ООО «Газпром метанол».

Производство лекарственных средств возросло в НПО «Вирион» и в ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» на 4,7 %, особенно вакцин и диагностических реагентов.

На 44,8 % вырос выпуск резиновых и пластмассовых изделий: резиновых смесей в ООО «ТЗРО», сотового поликарбоната в ООО «Дималекс», пенополистирола в ООО «Томский завод «Конструктив», упаковочных изделий в ЗАО НПК «Полимер-Компаунд» и ООО «Поли Система».

Машиностроительные предприятия Томской области на 8,9 % нарастили производство электронных изделий, в том числе приборов СВЧ в АО «НИИПП», коммуникационной аппаратуры в АО НПФ «Микран», на 23,5 % — машин и оборудования различного назначения, в том числе в ООО «Томская электронная компания», ООО «Сибирский машиностроитель» и ООО «Завод приборных подшипников».

«Рост индекса промышленного производства в машиностроении обусловлен прежде всего восстановлением спроса, эффективной реализацией дорожных карт, которые губернатор Сергей Жвачкин подписал с вертикально-интегрированными компаниями, а также расширением линейки оборудования для нефтегазового комплекса. Томские промышленные предприятия активно наращивают производство с начала года», — отметил заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный.

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