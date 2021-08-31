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Томская каратистка стала третьей на чемпионате России

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Томская спортсменка Сунита Халимова взяла «бронзу» на чемпионате России по карате WKF 2021, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

В состязаниях, которые проходили в Новосибирском спорткомплексе «Локомотив-Арена», приняли участие 300 лучших каратистов страны. Томскую область представили 4 спортсменов.

Лучшего результата среди томичей достигла Сунита Халимова — воспитанница школы карате «Орион», спортсменка областной спортивной школы олимпийского резерва. Сунита завоевала бронзовую медаль и вошла в состав сборной команды России по каратэ.

Тренируется спортсменка под руководством Виктора Бельца.

«Мы рассчитываем, что Сунита Халимова будет приглашена для выступления в командных соревнованиях чемпионата мира по каратэ WKF, который состоится в ноябре в Дубае», — сообщил тренер спортсменки.

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