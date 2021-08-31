Ректор Томского политеха представил новую управленческую структуру вуза

31 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ТПУ

Сегодня, 31 августа, на собрании ректората и.о. ректора Томского политеха Дмитрий Седнев представил новую структуру управления и пятерых проректоров.

Как уточняют в пресс-службе вуза, на своих постах остались проректор по образовательной деятельности Михаил Соловьев, проректор по цифровизации Александр Фадеев и проректор по режиму и безопасности Дмитрий Дмитриев.

На должность проректора по науке и трансферу технологий назначен доктор физико-математических наук Леонид Сухих. Проректором по финансам и юридическому сопровождению стал доктор технических, заведующий кафедрой экспериментальной физики Андрей Лидер.

«В новой структуре в один блок объединены научное и технологическое развитие, для того чтобы обеспечить единство прохождения по цепочке уровня готовности технологий. Это отвечает модели, которую мы закладываем в проектах в рамках программы „Приоритет 2030“, когда у нас рождается много инициативных проектов, мы проверяем научные гипотезы, а потом доводим их до технологий», — сообщил Дмитрий Седнев.

Он также добавил, что перед перед научным и образовательным блоками поставлены задачи по сближению и выстраиванию политики вовлечения исследователей и разработчиков ТПУ в образовательную повестку.

На назначении проректоров изменения в структуре вуза не закончились. Так, бывшего проректора по науке Мехмана Юсубова назначили руководителем стратегической ставки «Инженерия здоровья», которая заявлена ТПУ в рамках программы «Приоритет 2030». Институт развития инженерного образования возглавит Роман Лаас — инженер проблемной научно-исследовательской лаборатории электроники, диэлектриков и полупроводников ТПУ.

Бывший начальник Управления корпоративных и внешних коммуникаций ТПУ возглавит Дирекцию корпоративного развития, отвечающую за коммуникации, кадровое и социальное развитие, молодежную политику и спорт.

Руководителем Дирекции кампусной политики и хозяйственного обеспечения назначен Сергей Брянский.

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