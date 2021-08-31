18+
18+

Пожарные эвакуировали 15 человек из горящего дома в томском поселке

Происшествия, Томские новости, пожар горит огонь сводка жесть Томска Пожарные эвакуировали 15 человек из горящего дома в томском поселке

Накануне, 30 августа, в поселке Зональный загорелся 5-этажный кирпичный жилой дом, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании по ул. Солнечная, 21 б поступило в 11.21. К приезду пожарных в 3 подъезде с балкона 3 этажа шел дым. По лестничным маршам огнеборцы эвакуировали 15 человек.

Возгорание удалось ликвидировать в 11.46. В результате в 3-комнатной квартире обгорел кухонный гарнитур, плита, закоптились стены квартиры. Площадь пожара составила 3 кв. метра.

Причина возгорания устанавливается.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Привитые томичи смогут выиграть 100 тыс. рублей во всероссийской лотерее

20 августа 2021
Томские новости

Работодателям Томской области не хватает водителей и рабочих

27 августа 2021
Томские новости

Томская теннисистка выиграла «золото» на турнире в Сочи

3 августа 2021
Томские новости

Томича осудили за контрабанду взрывчатых веществ

23 августа 2021
Томские новости

В томском лесу нашли мужчину с ожогами 90% тела, его облили горючей жидкостью

24 августа 2021
Томские новости

«Ночь абитуриента» в ТГУ пройдет в режиме онлайн

5 августа 2021
Томские новости

В Томске перекроют лестницу на спуске по пер. Орловскому

17 августа 2021
Томские новости

Заведующий одного из медучреждений Томской области выписывал себе зарплату, фактически работая в другом месте

18 августа 2021
Томские новости

Проект Томского краеведческого музея о Солдатской синагоге выиграл грант Российского еврейского конгресса

20 августа 2021
Комментарии для сайта Cackle