Пожарные эвакуировали 15 человек из горящего дома в томском поселке

31 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Накануне, 30 августа, в поселке Зональный загорелся 5-этажный кирпичный жилой дом, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании по ул. Солнечная, 21 б поступило в 11.21. К приезду пожарных в 3 подъезде с балкона 3 этажа шел дым. По лестничным маршам огнеборцы эвакуировали 15 человек.

Возгорание удалось ликвидировать в 11.46. В результате в 3-комнатной квартире обгорел кухонный гарнитур, плита, закоптились стены квартиры. Площадь пожара составила 3 кв. метра.

Причина возгорания устанавливается.



Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: