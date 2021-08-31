Пожарные эвакуировали 15 человек из горящего дома в томском поселке
31 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян
Накануне, 30 августа, в поселке Зональный загорелся 5-этажный кирпичный жилой дом, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании по ул. Солнечная, 21 б поступило в 11.21. К приезду пожарных в 3 подъезде с балкона 3 этажа шел дым. По лестничным маршам огнеборцы эвакуировали 15 человек.
Возгорание удалось ликвидировать в 11.46. В результате в 3-комнатной квартире обгорел кухонный гарнитур, плита, закоптились стены квартиры. Площадь пожара составила 3 кв. метра.
Причина возгорания устанавливается.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».
Тэги/темы: