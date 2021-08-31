Томская область получила почти 289 млн рублей на строительство моста через Яю
Правительство РФ выделило Томской области 288,5 млн рублей на строительство моста через реку Яя. Общая стоимость нового объекта составляет более миллиарда рублей, срок реализации проекта — три года, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Благодаря выделенному из федерального бюджета первому траншу, строительство нового мостового перехода через реку Яя стартует уже в этом году. Регион получил положительное заключение госэкспертизы на разработанную проектную и рабочую документацию и сейчас готовит конкурсную документацию для определения подрядчика.
Старый мост через реку Яя на автомобильной дороге Больше-Дорохово ‑ Тегульдет в Зырянском районе общей протяженностью 248 м был построен в 1976 году. В августе 2018 года в связи с потерей несущей способности конструктивных элементов моста в Зырянском и Тегульдетском районах был введен режим ЧС. В ноябре 2018 года для движения большегрузных автомобилей был возведен понтонный мост, а режим ЧС был снят. Старый железобетонный мост сейчас работает в реверсивном режиме с ограничением скорости до 30 км/ч и общей массой транспорта до 15 тонн. Стоимость его ремонта сравнима со стоимостью строительства нового.
Новый мост обеспечит круглогодичную транспортную доступность Зырянского и Тегульдетского районов с областным центром и другими районами региона для проезда тяжелого транспорта.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».