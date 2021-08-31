Томская область получила почти 289 млн рублей на строительство моста через Яю

31 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Правительство РФ выделило Томской области 288,5 млн рублей на строительство моста через реку Яя. Общая стоимость нового объекта составляет более миллиарда рублей, срок реализации проекта — три года, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Благодаря выделенному из федерального бюджета первому траншу, строительство нового мостового перехода через реку Яя стартует уже в этом году. Регион получил положительное заключение госэкспертизы на разработанную проектную и рабочую документацию и сейчас готовит конкурсную документацию для определения подрядчика.

Старый мост через реку Яя на автомобильной дороге Больше-Дорохово ‑ Тегульдет в Зырянском районе общей протяженностью 248 м был построен в 1976 году. В августе 2018 года в связи с потерей несущей способности конструктивных элементов моста в Зырянском и Тегульдетском районах был введен режим ЧС. В ноябре 2018 года для движения большегрузных автомобилей был возведен понтонный мост, а режим ЧС был снят. Старый железобетонный мост сейчас работает в реверсивном режиме с ограничением скорости до 30 км/ч и общей массой транспорта до 15 тонн. Стоимость его ремонта сравнима со стоимостью строительства нового.

Новый мост обеспечит круглогодичную транспортную доступность Зырянского и Тегульдетского районов с областным центром и другими районами региона для проезда тяжелого транспорта.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: