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На днях томичей ждут заморозки

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Со среды по пятницу, 1–3 сентября, в Томске и Томской области ожидается похолодание, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Местами по области при прояснениях ожидаются заморозки до — 3 °С», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении ЧС, связанных с вымерзанием и гибелью сельхозкультур. Жителям региона также напоминают, что в связи с понижением температур происходит рост числа пожаров, причиной которых становятся печное отопление и электрооборудование. В связи с этим томичам рекомендуют не оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы.

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