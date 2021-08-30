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В одном из городов Томской области снизили тариф на тепло

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В городе Колпашево и селе Тогур не менее чем на 20% снизилась плата за тепло в связи с утверждением Федеральной антимонопольной службой РФ единых тарифов на транспортировку газа в Томской области.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, решение ФАС позволит установить в Колпашеве на 2022 год объединенный тариф на тепловую энергию для всех потребителей. Таким образом, для многих жителей районного центра плата за услуги теплоснабжения уменьшится.

В сообщении отмечается, что поручение ликвидировать сложившуюся на территории муниципалитета разницу в тарифах на тепло во время рабочей поездки в Колпашевский район дал губернатор Сергей Жвачкин. В результате совместной работы администрации Томской области и ФАС принято решение об установлении единого тарифа на транспортировку газа.

«Существенное снижение тарифов на транспортировку газа на территории Колпашева и Тогура не только облегчит финансовую нагрузку на жителей, но и повысит инвестиционную привлекательность всего района», - отметил заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов.

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