В Новосибирске у томского студента украли 50 млн рублей

30 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: atas.info

У бизнес-центра «Антарес» в Новосибирске произошло ограбление, в результате которого 23-летний студент из Томска лишился сумки с 50 млн рублей. О произошедшем стало известно сегодня, 30 августа, а само нападение произошло в конце прошлой недели, сообщает atas.info.

Пострадавший припарковал свой автомобиль на парковке на ул. Коммунистической, 6. В это время к нему подошли двое неизвестных, брызнули из газового баллончика в лицо юноше и забрали из машины сумку с деньгами.

Злоумышленники скрылись на автомобиле «Тойота». По факту преступления возбуждено уголовное о грабеже в особо крупном размере, совершенном организованной группой.

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