Томичей приглашают на высадку 10 тыс. сосен

30 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: Анна Потехина

В воскресенье, 12 сентября, в Томске планируется акция по высадке 10 тыс. саженцев сосен. Мероприятие, организованное ООО «Эко-фабрика «Сибирский Кедр», пройдет в 20 километрах от города, по пути на 86-й квартал, сообщают организаторы.

«Весной этого года наша компания начала реализацию проекта по лесовосстановлению. Первый шаг был — создание припоселкового кедровника. И в мае, с помощью каждого из вас, мы посадили 5 000 кедров, — сообщают организаторы. — Мы понимаем, что для более глобального влияния на ситуацию с лесами, необходимо наращивать обороты и увеличивать засаживаемые площади не только кедрами, но и другими культурами, которые также важны для экосистемы».

В рамках акции волонтеры займутся высадкой 4-летних саженцев сосны. Общая площадь участка — 3,2 га. Его окружает сосновый лес. Технология посадки — 3 000 саженцев / 1 га, шаг посадки 70 см, расстояние между бороздами — 4 метра.

Акция будет проходить с 10.30 до 15.30. Все желающие принять участие смогут воспользоваться предоставленным транспортом — его отъезд запланирован на 9.00-9.30 от парковки у 10 корпуса ТПУ (пр. Ленина, 2). Помимо трансфера организаторы предоставляют питание и весь необходимый инвентарь. На месте всех участников акции встретят кураторы. Они объяснят, как правильно сажать деревья.

В сообщении уточняется, что дата проведения акции ориентировочная. В случае непогоды посадка может быть перенесена на другой день.

Чтобы принять участие в акции необходимо заполнить специальную форму. За новостями проекта можно следить здесь.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: