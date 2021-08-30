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На фестивале в Томске выступит звезда российского блюза

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На следующей неделе, 8 сентября, в Томске в первый день фестиваля блюза, приуроченного ко дню рождения джаз-кафе UNDERGROUND, выступит один из самых востребованных блюзовых гитаристов Москвы Вадим Иващенко, сообщают организаторы.

Известный гость, игравший с такими звездами, как Кенни Уэйн, Шэрон Льюис, Джей Джей Тимс, Хосе Луис Пардо, и Джэй Си Смит, представит собравшимся свою уникальную технику игры fingerstyle. Её особенность заключается в том, что один гитарист ведёт одновременно партии соло, ритм и бас.

Гости фестиваля смогут оценить виртуозную игру Вадима Иващенко, а также его профессиональное владение широчайшим набором музыкальных стилей.

Напомним, на следующей неделе в Томске стартует первый клубный блюзовый фестиваль UNDERGROUND — 2021, посвященный 17-летию джаз-кафе. В нем также примут участие Moscow Special Blues Trio Николая Добкина, лидер и основатель екатеринбургской группы Blues Doctors Владимир Демьянов.

Подробнее ознакомиться с программой, а также приобрести билеты можно здесь. Стоимость: 450 — 1450 рублей.

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