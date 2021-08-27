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Пьяный житель Томской области ударил и обматерил полицейского, теперь ему грозит 5 лет колонии

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Житель Парабельского района предстанет перед судом за противоправные действия в отношении сотрудника полиции, сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области.

Инцидент произошел в ночь на 14 августа в селе Парабель. Здесь 55-летний местный житель управлял легковым автомобилем и не реагировал на требования преследовавших его на служебном автомобиле сотрудников ДПС. Через некоторое время мужчина припарковался у одного из домов и отказался предъявить полицейскому документы на автомобиль и пройти проверку на состояние алкогольного опьянения.

Более того, в ответ на требования полицейского злоумышленник нанес ему удары рукой по голове и телу, а также «выразился в его адрес нецензурной бранью в присутствии находящихся рядом лиц».

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ и ст.319 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти и публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Теперь мужчине грозит до пяти лет колонии.

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