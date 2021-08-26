Северчанка взяла два «золота» на Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту

Томский Обзор / Фото: 26 августа 2021 // Фото: depms.ru

Северская спортсменка Валерия Сороколетова стала обладательницей двух золотых медалей прошедшего в Челябинске летнего кубка «Союза конькобежцев России», сообщает пресс-служба департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

В состязаниях приняли участие более 200 спортсменов из 12 регионов страны. Конькобежцы соревновались в индивидуальных дисциплинах на 500, 1000 и 1500 метров. Томскую область регион представляли десять спортсменов.

Инструктор северской детско-юношеской спортивной школы «Янтарь» и учащаяся областной школы олимпийского резерва Валерия Сороколетова победила на дистанциях 500 м и 1000 м. Девушка тренируется под руководством Юлии Субботиной.

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