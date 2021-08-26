Томский госуниверситет получит 150 млн рублей на оборудование для изучения Арктики и Сибири

Томский государственный университет выиграл грант Минобрнауки РФ в 150 млн рублей. Средства будут направлены на оснащение исследовательской инфраструктуры «Мегаустановка». Приобретенное оборудование поможет получать наиболее точные и развернутые данные о таянии ледников, объемах эмиссии парниковых газов в атмосфере и транспорте их в мировой океан, сообщает пресс-служба ТГУ.

«Сибирь и Арктика являются территориями, на которых сейчас идут наиболее динамичные изменения окружающей среды, обусловленные глобальным потеплением. Таяние ледников, рост эмиссии парниковых газов и целый ряд других факторов способны кардинально изменить привычный уклад жизни населения и социально-экономическую ситуацию, — объясняет исполнительный директор САЕ „Сибирский институт будущего“ ТГУ (TSSW) Людмила Борило. — Чтобы иметь возможность эффективно отвечать на вызовы, остро встающие перед человечеством, необходимо обладать новыми знаниями о процессах, которые происходят на нашей территории. Извлекать их нам поможет новое исследовательское оборудование, которое будет закуплено на средства гранта».

Инфраструктуру «Мегаустановки» ТГУ (сети научных станций, расположенных на протяжении 3500 километров в направлении с юга на север) пополнит ряд устройств и приборов, позволяющих проводить исследования на мировом уровне. Например, в пойме реки Оби, где ТГУ с партнёрами по сети SecNet намерен создать карбоновый полигон, планируется установка пульсационных систем для измерения парниковых газов. Наличие такого оборудования и оснащение передвижных лабораторий откроет возможность для проведения экспериментов по измерению эмиссии и поглощению парниковых газов, оценивать временную изменчивость этих потоков и другие параметры.

«Наличие этого оборудования позволит повысить точность исследований и получать больше научных данных, — говорит координатор сети SecNet Ольга Шадуйко. — Подобных установок на всю Сибирь всего лишь две: одна из них в Красноярском крае отслеживает парниковые газы над лесами, вторая находится в Якутии, где задействована в изучении вечной мерзлоты. Появление третьей установки — в пойме реки Оби — станет очень значимым событием, поскольку тогда все наиболее важные экосистемы — вечная мерзлота, лес и водные объекты — будут охвачены исследованиями».

Оборудование как на научных станциях, так и на базе автомобильного и водного транспорта, а также на базе беспилотных летательных аппаратов. В распоряжении учёных появится беспилотный вертолёт, оснащенный лидаром — лазерным сканером, «снимающим» данные о рельефе поверхности земли и ледников. Наличие такой техники позволит гляциологам получать больше информации о масштабах и динамике таяния ледников.

Закупка оборудования для «Мегаустановки» будет идти в течение трёх лет. Наряду с использованием государственных средств предполагается софинансирование со стороны ТГУ и партнёров университета, заинтересованных в проведении исследований на его научных базах. Стоит отметить, что уже сейчас научные станции университета стабильно востребованы у российских и зарубежных учёных.

Станции «Актру», «Кайбасово», «Ханымей» входят в INTERACT II — в один из масштабных европейских проектов по изучению Арктики. В рамках транснационального доступа здесь проводят исследования специалисты из Швеции, Норвегии, Великобритании, США и других стран. Кроме того, эти станции включены и в другой крупный европейский проект по созданию унифицированной системы наблюдений на северных территориях планеты — «Arctic Passion». В проекте 36 участников, и Россия представлена в нем только двумя организациями.

С расширением инфраструктуры «Мегаустановки» исследовательские возможности учёных ТГУ возрастут на порядок. Это позволит им реализовывать масштабные междисциплинарные проекты, получать новые данные о трансформации климата и влиянии этих изменений на природные системы и человека.

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