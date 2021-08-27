Работодателям Томской области не хватает водителей и рабочих

На сегодняшний день в Томской области существует более 13 тыс. вакантных рабочих мест. Большая часть из них приходится на обрабатывающее производство. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в медиацентре РИА Томск сообщила начальник департамента труда и занятости населения Светлана Грузных.

В ведомстве отмечают высокую потребность работников в системе госуправления, обеспечения военной безопасности (военных-контрактников, полицейских), сотрудников сферы розничной торговли, систем образования и здравоохранения. Кроме того, в этом году наблюдается прирост вакансий водителей автомобилей.

«У нас есть компании, которые испытывают серьезный дефицит в этом направлении. Мы с организациями выходим в различные информационные пространства, проводим мероприятия, где предлагаем людям пройти переподготовку. На сегодняшний день более 1, 5 тыс. жителей Томской области проходят, либо прошли курсы повышения квалификации по направлению Центров занятости, а кто-то идет и на переподготовку, — отметила Светлана Грузных. — С сентября у нас запускаются группы по обучению водителей категории D. Соискателей мы подбираем совместно с работодателями, которые предлагают рабочие места».

Кроме того, в департаменте отмечают рост потребности в неквалифицированных рабочих в разных сферах — от промышленности до строительства.

«Особенно ярко это начало проявляться в этом году. Многие компании, давно работающие на рынке, стали испытывать дефицит в низкоквалифицированном труде», — уточнила Светлана Грузных.

По ее словам, в базе вакансий областного Центра занятости всегда есть вакансии продавцов-консультантов, поваров, медицинского персонала, инженеры различных профилей, бухгалтера, а также различных операторов, например, в сфере водоподготовки, водоснабжения.

Кроме того, начальник департамента отметила, что на сегодняшний день количество безработных в Томской области составляет 9 300 человек. Большая часть из них — женщины в возрасте около 40 лет. При этом на учете в Центре занятости состоят чуть более 10 молодых людей, получивших средне-специальное и высшее образование.

«Совместная работа, системные мероприятия, которые проводятся с образовательными организациями, приносит свои плоды, рынок труда ждет молодых людей и готов принимать их на работу», — отмечает Светлана Грузных.

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