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Первое Детское радио начнет вещание в Томске в сентябре

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В середине сентября в Томске заработает первое детское радио, ведущими и редакторами которого выступят школьники. Оно будет вещать на частоте радиостанции Благовест 100,9 FM, сообщает пресс-служба мэрии.

Предполагается, что это будет первое Детское радио подобного формата в России. В редакцию войдут воспитанники медиа-центра муниципального Дворца творчества детей и молодежи, а также ученики томских школ и воспитанники творческих объединений, проявившие интерес к проекту.

На первом этапе планируется отдать под вещание Детского радио два часа эфирного времени в сутки. Все эфиры будут сохраняться в записи на сайте радио Благовест, а также в видеоприложении, ссылку на которое дети смогут размещать у себя в социальных сетях.

Школьники, желающие присоединиться к проекту, могут оставить заявку по номеру телефона 22 47 09

Организаторами проекта выступает администрация города и департамент образования Томска.

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