Томский проект «Главное — сохранить!» ищет бывших жителей здания Солдатской синагоги

25 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено проектом

Проект «Главное — сохранить! Солдатская синагога в лицах» ищет бывших жителей деревянного здания Солдатской синагоги в Томске. Период проживания в доме может быть любым, интересны авторам проекта не только истории жильцов, но и детали, связанные с жизнью, бытом и устройством здания.

Личные истории горожан, проживавших в деревянном доме на проспекте Фрунзе, можно присылать на электронный адрес shalenamus@gmail.com или связаться по телефону с экспозиционером проекта Аленой Шафер по телефону: +7-962-781-0646.

Напомним, проект стал одним из победителей Третьего грантового конкурса музейных инициатив и выставочных проектов Российского еврейского конгресса. В результате его реализации в Томске появится иммерсивная выставка с технологиями дополненной реальности, посвященная уникальному культовому сооружению, единственному в своем роде.

Каждому посетителю будет выдаваться планшет с AR-приложением. Через камеру устройства зритель сможет увидеть мобильные стенды и интегрированные в реальную среду цифровые объекты: виртуальные статические и анимированные 3D-модели, визуализацию пространства Солдатской синагоги и другое. Экспонатами выставки также станут предметы из «еврейской коллекции» музея. Выставка позволит познакомить зрителя с местом действия реальных историй из прошлого.

В команду проекта вошли представители Томского областного краеведческого музея им. М. Б. Шатилова, IT-компании Rubius, фотошколы Академия Фотографии, Томской областной универсальной научной библиотеки им. А.С.Пушкина и «Томского Обзора».

Здание Солдатской синагоги располагается в центре Томска — по проспекту Фрунзе, 15, ее возвели в конце XIX века. История строительства тесно связана с именем Герцеля Цама — как утверждают историки, единственного российского еврея, получившего в XIX веке офицерский чин. Предполагается, что именно Цам купил землю под строительство синагоги, а ее возведением занимались рекруты 8-го Томского пехотного полка.

После пожара в 1906 году здание увеличили в ширину и высоту: на нем стали красоваться три купола, а двери и наличники украсила деревянная резьба — свиток Торы, звезды Давида, виноградные гроздья. В новом облике это место стало называться Солдатской синагогой. Это одна из пяти деревянных синагог, сохранившихся до наших дней в России. В 1930 году солдатскую синагогу закрыли — здание было переоборудовано под общежитие для сотрудников Томского государственного университета. В 2018 году администрация Томска передала здание синагоги еврейской общине. Сейчас здание расселено и законсервировано, планируется его восстановление.

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