18+
18+

Томский проект «Главное — сохранить!» ищет бывших жителей здания Солдатской синагоги

Деревянная архитектура, Томские новости, Томский областной краеведческий музей, краеведческий музей солдатская синагога новости интересное томск Томский проект «Главное — сохранить!» ищет бывших жителей здания Солдатской синагоги

Проект «Главное — сохранить! Солдатская синагога в лицах» ищет бывших жителей деревянного здания Солдатской синагоги в Томске. Период проживания в доме может быть любым, интересны авторам проекта не только истории жильцов, но и детали, связанные с жизнью, бытом и устройством здания.

Личные истории горожан, проживавших в деревянном доме на проспекте Фрунзе, можно присылать на электронный адрес shalenamus@gmail.com или связаться по телефону с экспозиционером проекта Аленой Шафер по телефону: +7-962-781-0646.

Напомним, проект стал одним из победителей Третьего грантового конкурса музейных инициатив и выставочных проектов Российского еврейского конгресса. В результате его реализации в Томске появится иммерсивная выставка с технологиями дополненной реальности, посвященная уникальному культовому сооружению, единственному в своем роде.

Каждому посетителю будет выдаваться планшет с AR-приложением. Через камеру устройства зритель сможет увидеть мобильные стенды и интегрированные в реальную среду цифровые объекты: виртуальные статические и анимированные 3D-модели, визуализацию пространства Солдатской синагоги и другое. Экспонатами выставки также станут предметы из «еврейской коллекции» музея. Выставка позволит познакомить зрителя с местом действия реальных историй из прошлого.

В команду проекта вошли представители Томского областного краеведческого музея им. М. Б. Шатилова, IT-компании Rubius, фотошколы Академия Фотографии, Томской областной универсальной научной библиотеки им. А.С.Пушкина и «Томского Обзора».

Здание Солдатской синагоги располагается в центре Томска — по проспекту Фрунзе, 15, ее возвели в конце XIX века. История строительства тесно связана с именем Герцеля Цама — как утверждают историки, единственного российского еврея, получившего в XIX веке офицерский чин. Предполагается, что именно Цам купил землю под строительство синагоги, а ее возведением занимались рекруты 8-го Томского пехотного полка.

После пожара в 1906 году здание увеличили в ширину и высоту: на нем стали красоваться три купола, а двери и наличники украсила деревянная резьба — свиток Торы, звезды Давида, виноградные гроздья. В новом облике это место стало называться Солдатской синагогой. Это одна из пяти деревянных синагог, сохранившихся до наших дней в России. В 1930 году солдатскую синагогу закрыли — здание было переоборудовано под общежитие для сотрудников Томского государственного университета. В 2018 году администрация Томска передала здание синагоги еврейской общине. Сейчас здание расселено и законсервировано, планируется его восстановление.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Главврачи томских больниц проведут дистанционный «Открытый прием»

30 июля 2021
Томские новости

В томском Ботсаду впервые зацвело черное мангровое дерево

13 августа 2021
Томские новости

Частный аэродром для малой авиации открылся под Томском

16 августа 2021
Томские новости

Томичи могут оформить предзаказ на новую книгу Виктора Пелевина

12 августа 2021
Томские новости

Томская область заняла пятое место по России в рейтинге открытости «Зелёному курсу» Greenpeace

4 августа 2021
Томские новости

В здании мэрии Томска «загорелся» буфет

13 августа 2021
Томские новости

Городские депутаты предлагают увеличить в Томске число мест для проведения митингов

3 августа 2021
Томские новости

В Томской области назвали сроки заготовки кедровой шишки, брусники и клюквы

29 июля 2021
Томские новости

Тысячи километров на танках за секунды: команды Сибири и Юга сразятся в онлайн-турнире «Ростелекома»

10 августа 2021
Комментарии для сайта Cackle