Скончался известный томский лыжник Юрий Голов

Томский Обзор / Фото: 24 августа 2021 // Фото: depms.ru

В субботу, 21 августа, ушел из жизни ветеран томского спорта, известный лыжник Юрий Голов, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Юрий Голов – почётный динамовец, чемпион мира среди ветеранов, судья Республиканской категории по прыжкам на лыжах с трамплина, неоднократный чемпион и призер СССР по лыжному двоеборью, победитель международных соревнований.

Большую часть жизни Юрий Голов отдал спорту, а последние годы работал инструктором-методистом в областной спортивной школе олимпийского резерва Натальи Барановой. Активно участвовал в деятельности учреждения, передавал опыт юным спортсменам, оказывал помощь тренерам, популяризировал здоровый образ жизни и лыжный спорт в Томской области.

Прощание с Юрием Головым пройдет 25 августа с 12 до 13 часов по адресу: ул.Беленца, 14 (ритуальный зал).

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