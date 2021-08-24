Джаз-кафе Underground отметит свое 17-летие фестивалем блюза

24 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

В Томске 8 и 9 сентября пройдет первый клубный блюзовый фестиваль UNDERGROUND — 2021, посвященный 17-летию джаз-кафе. Гостей ждут выступления музыкантов из Москвы и Екатеринбурга, а также крафтовые напитки, сообщают организаторы.

В первый день, 8 сентября, в джаз-кафе Underground программу откроет самый востребованный блюзовый гитарист на московской сцене Вадим Иващенко (THE BONESHAKERS, Москва). Гости фестиваля смогут оценить его виртуозную игру на инструменте, а также профессиональное владение широчайшим набором музыкальных стилей.

Также в первый день перед зрителями выступит Moscow Special Blues Trio Николая Добкина — самого востребованного блюзового клавишника страны. Вместе с ним сыграют одни из самых популярных сессионных музыкантов московской сцены Андрей Панкратов (ударные) и Юрий Горелов (бас-гитара).

Второй день фестиваля, 9 сентября, откроет лидер и основатель екатеринбургской группы Blues Doctors Владимир Демьянов — обладатель гран-при гитарного конкурса выставки «Музыка-Москва».

После него на сцену вновь выйдут Moscow Special Blues Trio.

Подробнее ознакомиться с программой можно, а также приобрести билеты можно здесь. Стоимость: 450 — 1450 рублей.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: