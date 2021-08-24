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В томском лесу нашли мужчину с ожогами 90% тела, его облили горючей жидкостью

Криминал, Происшествия, Томские новости, ожог облили жидкостью пострадал сгорел В томском лесу нашли мужчину с ожогами 90% тела, его облили горючей жидкостью

Томские следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью 32-летнего мужчины от термических ожогов, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел 20 августа. «Скорая» доставила пострадавшего из его квартиры в Томскую областную клиническую больницу. У мужчины диагностировали ожог 2 степени 90% площади тела и шок. Через сутки пострадавший скончался.

Во время проверки выяснилось, что за час до госпитализации мужчина находился в лесному массиве недалеко от дома, в котором он проживал. Также на его теле и одежде были обнаружены следы неустановленной горючей жидкости.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Всех, кто располагает информацией об инциденте просят обратиться по телефонам 8-913-811-49-30 (дежурный следственного управления, круглосуточно), 8-913-850-37-14 (дежурный следователь-криминалист, круглосуточно).

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