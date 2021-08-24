Томские ученые проанализировали количество микропластика в 10 реках РФ

Ученые биологического института Томского государственного университета завершили анализ проб воды из 10 рек Обь-Иртышского бассейна, бассейнов Волги, Печоры и Северной Двины. Исследование собранных в 2020 году материалов позволит оценить потоки и объем транспорта микропластика во внутренние моря России и мировой океан, сообщает пресс-служба вуза.

«Исследовательские группы по всему миру сейчас сосредоточены на выявлении источников загрязнения мирового океана микропластиком, — говорит заведующая лабораторией промышленной микробиологии БИ ТГУ Юлия Франк. — На сегодняшний день мало известно о фактических концентрациях микропластика в водах российских рек и их роли в переносе частиц на короткие и длинные расстояния. Результаты проводимых исследований позволят нам начать расшифровку значимых путей микропластика в океаны и внутренние моря и понять, как этот перенос связан с речным стоком».

Чтобы получить необходимые данные, учёные БИ ТГУ провели отбор проб поверхностных вод крупных рек и их притоков: Иртыша, Ишима, Тобола, Туры, Томи, Камы, Чусовой, Вятки, бассейна Северной Двины (Вычегда) и Печоры.

Из проб извлекли синтетические частицы и проанализировали их с помощью стереомикроскопа, оснащенного цифровой камерой. В ходе исследования определены средние концентрации микропластика в поверхностных водах рек, частицы классифицированы по размеру и форме. Данные о морфологии частиц микропластика важны для определения их потенциальных источников.

«Средние концентрации варьировали от 4,56 ± 1,50 шт. / куб.м в Ишиме (притоке Оби) до 76,0 ± 44,0 шт. / куб.м в Вычегде (притоке Северной Двины). В Томи концентрация микропластика оказалась сравнительно невысокой, менее 35 частиц на кубический метр, это в два раза меньше показателя, выявленного в притоке Северной Двины, — рассказывает Юлия Франк. — Во всех исследованных образцах размер большинства частиц составил от 300 до 1000 мкм (от 51 до 94% всех обнаруженных частиц), за исключением Тобола, где преобладали более мелкие пластиковые частицы».

Больше всего ученым попадалось микрофрагментов неправильной формы. В Иртыше, Вычегде и Каме преобладали микропленки. Ученые отмечают, что подобные отличия могут отражать разницу в происхождении частиц в разных реках. Так микросферы и микроволокна чаще всего попадают в водные экосистемы с бытовыми сточными водами или из промышленных источников. Тогда как микрофрагменты накапливаются в результате распада более крупных пластиковых изделий, и их присутствие может быть связано с замусориванием берегов.

В пресс-службе уточняют, что ученые проведут дальнейший анализ морфологии частиц и их полимерного состава. Таким образом они смогут выявить источники загрязнения рек микропластиком. Чтобы оценить количество потоков микропластика, переносимых реками России в океан и внутренние моря, необходимо проводить мониторинг. В ближайшее время его проведут для крупнейших сибирских рек — Енисея и Оби.

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