18+
18+

Еще трое заболевших коронавирусом скончались в Томской области

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, коронавирус инфекция заболели скончались выздоровели уровень заболеваемости Еще трое заболевших коронавирусом скончались в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 109 случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 38 человек. Трое заболевших скончались, сообщает региональный Оперштаб по противодействию распространению коронавируса.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 39 939 случаев заболевания коронавирусом, 34 443 заболевших выздоровели. Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,93.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске ограничат движение по ул. Высоцкого

13 августа 2021
Томские новости

Заведующий одного из медучреждений Томской области выписывал себе зарплату, фактически работая в другом месте

18 августа 2021
Томские новости

Трехдневный ультратриатлон Siberman пройдет в Хакасии

11 августа 2021
Томские новости

Более 700 тысяч рублей пожертвовали томичи в рамках благотворительной акции «Варенье challenge»

13 августа 2021
Томские новости

Завтра томичей ждут грозы, град и шквалистый ветер

26 июля 2021
Томские новости

Томский политех объединяет ведущие технические вузы России для создания моделей нового инженерного образования

23 августа 2021
Томские новости

«Ростелеком» подключил к оптике томский поселок Рассвет

30 июля 2021
Томские новости

Житель Томской области хотел расплатиться с долгами малыми суммами, но у него нашли валютный счет

26 июля 2021
Томские новости

В Томске появится мурал по мотивам работ советского архитектора-авангардиста

30 июля 2021
Комментарии для сайта Cackle