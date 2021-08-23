Еще трое заболевших коронавирусом скончались в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 109 случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 38 человек. Трое заболевших скончались, сообщает региональный Оперштаб по противодействию распространению коронавируса.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 39 939 случаев заболевания коронавирусом, 34 443 заболевших выздоровели. Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,93.

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