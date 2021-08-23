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Томич перевел мошенникам 4 млн рублей, чтобы сохранить свои деньги

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Житель Томска стал жертвой мошенников, которые предложили ему сохранить свои деньги, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Томичу поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что на мужчину оформили потребительский кредит. Через некоторое время пострадавшему вновь позвонили. На этот раз злоумышленники представились сотрудниками правоохранительных органов. Они убедили мужчину совершить ряд действий, чтобы сохранить средства. Номер телефона звонивших также определялся как принадлежащий правоохранительным органам.

Следуя преступным инструкциям, томич оформил четыре кредита более чем на 4 млн рублей. Полученные средства потерпевший перевел на указанные злоумышленниками счета.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Мошенникам грозит до 10 лет колонии.

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