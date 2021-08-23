Томские школьники создали проекты в области экологических технологий

23 августа 2021 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Шесть экоориентированных проектов разработали томские школьники на тематической смене «Экополис НТИ: технологии на службе экологии», которая прошла при поддержке «Газпромнефть-Востока» в детском лагере «Солнечная республика» в деревне Некрасово. Над решением общественно значимых задач трудились более 70 подростков в возрасте от 11 до 17 лет.

Разбившись на команды, ребята выбрали интересные для себя кейсы из списка, предложенного организаторами. Помогающие разделять мусор экоконтейнеры, эффективные в условиях Сибири солнечные батареи, способная отслеживать загрязнение воздуха метеостанция — это лишь некоторые темы, которые были предложены школьникам.

Главный знаменатель для всех научных задач, которые предстояло решить подросткам за 14 дней — научный подход, инженерное решение и конкретный продукт на выходе. Чтобы эффективно справиться с решением кейсов, ребята предварительно прошли тестирование, которое позволило выявить их сильные профессиональные стороны. В результате каждому участнику была отведена своя роль в команде. В каждой рабочей группе были свои менеджеры, программисты и инженеры.

С опытными наставниками — педагогами из детского технопарка «Кванториум» — ребята прошли весь путь от осознания идеи до опытного испытания своего изобретения. Экокосметика будущего, портативные нитрат-тестеры, космические теплицы и другие проекты участников могут стать новыми стартапами в области экотехнологий.

«У нас была задача спроектировать теплицу, которая могла бы функционировать в условиях открытого космоса, то есть за пределами космической станции. Это может стать началом нового направления под названием КОСМО-АГРО-НТИ. Во время работы над проектом мы освоили новые навыки: научились работать в системе программирования Arduino, изучили работу датчиков, подающих свет в теплицы и осуществляющих полив растений. За короткий срок мы узнали много нового. Это обязательно пригодится нам на уроках биологии, химии и физики», — поделился участник смены Леонид Медведев.

«Мне как наставнику было очень интересно работать с детьми. Знания и умения в области современных экотехнологий, полученные в лагере, помогут им в будущем не только в школе, но и, возможно, в будущей профессии. Начатые здесь экологические проекты можно продолжить уже на занятиях в „Кванториуме“ в новом учебном году. Кроме того, ребята также смогут принять участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях и тем самым пополнить свое портфолио», — отметила Екатерина Лаврухина, организатор смены.

Несмотря на специализацию смены, в лагере нашлось время и на отдых. Вместе с вожатыми подростки участвовали в тематических викторинах, деловых и сюжетно-ролевых играх и спортивных соревнованиях. А также представляли творческие номера, танцевали на дискотеках и пели песни под гитару.

Проект «Экополис НТИ: технологии на службе экологии!», созданный томским детским «Кванториумом», стал победителем грантового конкурса «Родных городов» — программы социальных инвестиций «Газпром нефти».

«Родные города» — программа социальных инвестиций «Газпром нефти», реализуемая с 2012 года. Направлена на повышение качества жизни в регионах деятельности компании в России и за рубежом через поддержку инициатив местных сообществ и собственные проекты в области культуры, образования, спорта и развития креативных индустрий. Программа ведет ряд долгосрочных экологических проектов.

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