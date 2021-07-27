Водитель иномарки погиб после столкновения со столбом в Томске
23 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Накануне вечером, 22 августа, в Томске произошло ДТП, в результате которого погиб 41-летний мужчина, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 21.20 на ул. Владимира Высоцкого, 6. По предварительным данным, водитель Renault Megane потерял управление и допустил наезд на опору линии электропередач.
От полученных травм мужчина скончался на месте. По предварительным данным, в момент ДТП он был не пристегнут ремнем безопасности.
Очевидцев произошедшего просят обратиться по адресу: г. Томск, Иркутский тракт, 79, кабинет № 404 или по телефонам: 8(3822) 794-715, 8(3822) 794-719.
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