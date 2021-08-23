В томском микрорайоне Заречный оборудуют пешеходный переход

Члены городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения поддержали инициативу жителей мкр. Заречный по обустройству пешеходного перехода через ул. Клюева в Томске, сообщает пресс-служба мэрии.

С предложением об обустройстве перехода к администрации обратились представители ТОС «Рябиновый» — это произошло на встрече с заммэра по благоустройству Вячеславом Черноусом. Предполагается, что «зебр» оборудуют между остановками «мкр. Заречный» и «ул. Обручева». Ближайший регулируемый переход находится в 310 метрах в районе транспортного кольца (на пересечении улиц Клюева и Осенней).

В ближайшее время на месте встретятся сотрудники департамента дорожной деятельности и благоустройства и ГИБДД, чтобы определить точное место расположения будущего перехода. Отмечается также, что при достаточном финансировании здесь также появится светофор с кнопкой вызова, а также необходимые дорожные знаки и разметка. Кроме того, в дальнейшем на этом участке может появиться остановка.

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