Томский ТЮЗ начнет новый сезон без главного режиссера и главного художника

20 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В Томском ТЮЗе прошёл сбор труппы перед началом 43-го театрального сезона. В ближайших планах — премьера «Оркестра «Титаник», «Края одуванчиков» и Лаборатория актуального детского театра. Об этом рассказал директор учреждения Андрей Сидоров.

Как уточняют в пресс-службе ТЮЗа, новый сезон начнется без главного режиссёра Дмитрия Акимова и главного художника Анны Бубновой, они досрочно расторгли контракты с театром. При этом ТЮЗ рассчитывает на реализацию проектов, запланированных с ними.

25-26 сентября ТЮЗ представит премьеру «Оркестр «Титаник», которая откроет сезон. Болгарскую пьесу Христо Бойчева начал репетировать режиссер Евгений Рогулькин, сотрудничавший с театром в 2000-х.

27 сентября — 3 октября пройдет Лаборатория актуального детского театра. Она состоится под кураторством Дмитрия Акимова в рамках проекта «Арт-лаборатории» Международного фестиваля-школы современного искусства «Территория» и компании СИБУР. Зрители увидят эскизы режиссёров Артема Устинова, Ольги Обрезановой и Леонида Прокофьева по современной прозе для подростков. По одному из них ТЮЗ планирует выпустить спектакль уже в этом сезоне.

6, 7 ноября пройдут премьерные показы спектакля «Край одуванчиков». Его ставят режиссёр Анастасия Старцева и художник Анна Бубнова, ранее выпустившие в ТЮЗе «Тараканище». Постановка стала возможна благодаря победе театра во Всероссийском конкурсе по поддержке молодой режиссуры Российской фонда культуры.

К Новому году театр готовит волшебную сказку в фойе. Её поставит режиссёр Леонид Прокофьев, чей сторителлинг зрители видели в ТЮЗе прошлой весной.

Также 14 ноября ТЮЗ проведет областной молодежный фестиваль коротких спектаклей «Театр в кармане» при поддержке компании СИБУР в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел».

Побывают на фестивалях и постановки Томского ТЮЗа. Моноспектакль Ольги Рябовой «Подлинная история фрекен Хильдур Бок, ровесницы века» едет на международный фестиваль моноспектаклей «Solo» в Москву, а «Дальше» — на международный фестиваль актуального театра «ХАОС» в Новосибирск. Также примет участие Томский ТЮЗ и в областной «Маске».

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