Директор Томского филиала «Ростелекома» стал лауреатом конкурса «Спортивная элита – 2021»

20 августа 2021 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

В Томске наградили победителей ежегодного регионального конкурса «Спортивная элита». Свидетельство победителя получил директор Томского филиала «Ростелекома» Алексей Махорин в номинации «Меценат спорта».

Областной конкурс «Спортивная элита» проводится ежегодно с 1993 года, победа присуждается по восьми номинациям: «Лучший спортсмен», «Лучшая спортивная команда», «Лучший тренер», «Лучший спортивный судья», «Лучший специалист спортивной сборной команды», «За служение спорту», «Пропаганда спорта», «Меценат спорта». В 2021 году награды получили 65 человек.

В этом году мероприятие было приурочено ко Дню физкультурника и проходило в центре культуры Национального исследовательского Томского государственного университета. Поздравляли и награждали лауреатов — заместитель губернатора по внутренней политике Сергей Ильиных, начальник Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области Максим Максимов, а также депутат Государственной Думы Татьяна Соломатина и сенатор Владимир Кравченко.

В 2021 году на конкурс поступило около 100 заявок, среди которых для участия были выбраны те, кто по итогам спортивного сезона показали высокие результаты и достижения. Томский филиал «Ростелекома» номинировала Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, директор школы олимпийского резерва Наталья Баранова. В 2020 году провайдер поддержал Открытые региональные соревнования по лыжным гонкам, в которых приняли участие около 250 юных талантливых спортсменов из Сибирского федерального округа.

«На протяжении многих лет компания «Ростелеком» активно помогает нам в проведении массовых соревнований по лыжным гонкам в городе Томске. В состязаниях принимают участие ребята со всей Сибири, которые демонстрируют свои спортивные достижения. Прошлый год не стал исключением, поэтому я решила отблагодарить наших друзей и подала заявку на конкурс. Мы поздравляем компанию с заслуженной наградой и надеемся на дальнейшее сотрудничество», — прокомментировала Наталья Баранова.

«Поддержка любительского и профессионального спорта — одно из важнейших направлений социальной политики «Ростелекома». Наша компания уделяет большое внимание мероприятиям, направленным на развитие и пропаганду здорового образа жизни. Нам приятно, что организаторы конкурса отметили наш вклад в развитие спортивного движения», — отметил директор Томского филиала «Ростелекома» Алексей Махорин.

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