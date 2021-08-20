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Пожилая женщина пострадала при пожаре в дачном доме в Томске

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Накануне, 19 августа, в поселке Аникино загорелся дачный дом, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в СНТ «Южный» поступило в 17.32. Пожар был ликвидирован в 18.49. В результате сгорела деревянная обрешетка крыши кирпичного садового дома, прогорело потолочное перекрытие, выгорело внутри. Также сгорела деревянная обрешетка крыши бревенчатой бани, прогорело потолочное перекрытие, обгорели стены внутри и снаружи. Сгорел дощатый навес.

Огонь также затрону и соседний участок, где обгорела наружная стена брусовой бани, а также деревянная обрешетка крыши.

Также в результате пожара пострадала 61-летняя женщина. Она получила ожоги рук.

Причина возгорания устанавливается.

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