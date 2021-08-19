Еще двое заболевших коронавирусом скончались в Томской области

19 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 115 случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 49 человек. Двое заболевших скончались, сообщает региональный Оперштаб по противодействию распространению коронавируса.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 39 492 случая заболевания коронавирусом, 34 255 заболевших выздоровели. Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,97.

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