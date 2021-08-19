В выходные в Томске перекроют участок пр. Кирова и ул. Киевской
Завтра вечером, 20 августа, в Томске перекроют движение по пр. Кирова на участке от ул. Белинского до ул. Вершинина, сообщает пресс-служба мэрии.
Ограничение связано с работами по возобновлению подачи горячего водоснабжения на тепломагистрали №1. Предполагается, что перекрытие движения продлился с 20.00 пятницы, 20 августа, до 14.00 воскресенья, 22 августа.
В указанный период также изменится схема движения общественного транспорта. Так, троллейбусы-«тройки» будут курсировать по схеме: ОКБ - ул. И.Черных - ул. Б.Куна - ул. С.Лазо - ул. Новосибирская - ул. Рабочая - ул. 1-я Рабочая - ул. Иркутский тракт - ул. Пушкина - пл. Соляная - ул. Кузнечный взвоз - пер. 1905 года - пр. Ленина - пл. Ленина - пр. Ленина – Лагерный сад.
Автобусы маршрутов №№ 141/2, 4, 12, 23, 119 будут работать следующим образом:
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Номер маршрута
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Направление
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Путь следования
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141/2, 4, 12, 23, 119
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от пр. Ленина к пл. Кирова
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от пл. Кирова к пр. Ленина
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Также с 9.00 пятницы, 20 августа, до 14.00 воскресенья, 22 августа, движение автомобилей будет приостановлено и по ул. Киевской на участке от ул. Герцена до ул. Енисейской. На этом объекте также будут работать энергетики.
К моменту окончания ремонта они должны восстановить асфальтовое покрытие на проезжей части и нанести горизонтальную дорожную разметку на месте проведения работ.
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