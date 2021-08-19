18+
18+

В выходные в Томске перекроют участок пр. Кирова и ул. Киевской

Дороги, ЖКХ, Томские новости, администрация ограничение движения дороги ремонт дорог водоснабжение ремонт сетей схема проезда В выходные в Томске перекроют участок пр. Кирова и ул. Киевской

Завтра вечером, 20 августа, в Томске перекроют движение по пр. Кирова на участке от ул. Белинского до ул. Вершинина, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение связано с работами по возобновлению подачи горячего водоснабжения на тепломагистрали №1. Предполагается, что перекрытие движения продлился с 20.00 пятницы, 20 августа, до 14.00 воскресенья, 22 августа.

В указанный период также изменится схема движения общественного транспорта. Так, троллейбусы-«тройки» будут курсировать по схеме: ОКБ - ул. И.Черных - ул. Б.Куна - ул. С.Лазо - ул. Новосибирская - ул. Рабочая - ул. 1-я Рабочая - ул. Иркутский тракт - ул. Пушкина - пл. Соляная - ул. Кузнечный взвоз - пер. 1905 года - пр. Ленина - пл. Ленина - пр. Ленина – Лагерный сад.

Автобусы маршрутов №№ 141/2, 4, 12, 23, 119 будут работать следующим образом:

Номер маршрута
Направление
Путь следования
141/2, 4, 12, 23, 119
от пр. Ленина к пл. Кирова
  • пр. Кирова – ул. Белинского - ул. Усова - ул. Красноармейская -
    пр. Кирова - далее по маршруту.
от пл. Кирова к пр. Ленина
  • пр. Кирова - ул. Красноармейская - ул. Усова – ул. Белинского -
    пр. Кирова - далее по маршруту.

Также с 9.00 пятницы, 20 августа, до 14.00 воскресенья, 22 августа, движение автомобилей будет приостановлено и по ул. Киевской на участке от ул. Герцена до ул. Енисейской. На этом объекте также будут работать энергетики.

К моменту окончания ремонта они должны восстановить асфальтовое покрытие на проезжей части и нанести горизонтальную дорожную разметку на месте проведения работ.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Трехдневный ультратриатлон Siberman пройдет в Хакасии

11 августа 2021
Томские новости

Заместитель гендиректора «Томского пива» предстанет перед судом

2 августа 2021
Томские новости

Победителей конкурса «100 лучших товаров России» наградили в Томске

30 июля 2021
Томские новости

Власти Томской области обязали организовать пассажирские перевозки по маршруту Томск — Парабель

13 августа 2021
Томские новости

Илья Варламов раскритиковал новые остановки в Новосибирске

9 августа 2021
Томские новости

Томские инспекторы ГИМС спасли девочку-подростка, упавшую в реку с Коммунального моста

2 августа 2021
Томские новости

Более 700 тысяч рублей пожертвовали томичи в рамках благотворительной акции «Варенье challenge»

13 августа 2021
Томские новости

Еще шесть человек скончались от коронавируса в Томской области

17 августа 2021
Комментарии для сайта Cackle