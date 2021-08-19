Уничтожающий томские кедры союзный короед пришел с Дальнего Востока — Россельхознадзор

19 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин

Союзный короед, которого обнаружили в Лучановском кедровнике под Томском, пришел с востока России, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на врио заместителя руководителя управления Россельхознадзора по Томской области Владислава Азаренко.

«Этот вредитель пришел к нам, в Томскую область, с Дальнего Востока, он распространяется по территориям, где есть для него пища», — сказал Азаренко.

По его словам, сибирский лес беззащитен перед вредителем, так как не обладает соответствующим иммунитетом, а существующие средства обработки неэффективны против союзного короеда.

«Пока единственным вариантом борьбы могут быть рубки. В каких-то единичных случаях, когда дерево находится, например, во дворе приусадебного участка, можно попробовать обработать его двойной дозой химикатов», — отметил Азаренко.

Как сообщалось, союзный короед атаковал деревья в Лучановском кедровнике под Томском на территории порядка 240 га. Там уже обнаружены кедры со 100%-ным усыханием хвои, что через пару лет приведет к их гибели.

Кроме того, были обнаружены очаги короеда в 12 припоселковых кедровниках на территории Томского, Тимирязевского и Кожениковского лесничеств.

В связи с этим томские власти обратились к Минприроды с просьбой разработать правила рубок в орехово-промысловых зонах региона.

В настоящее время проводить уборку неликвидной древесины в соответствии с действующими правилами можно только, если ее доля составляет более 90% от общего запаса погибших и поврежденных деревьев. А в лесах Томской области, где обнаружены очаги союзного короеда, процент неликвидной древесины составляет не более 30%.

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