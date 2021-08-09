Неизвестный сбил ребенка в Томске и скрылся с места ДТП

Томский Обзор / Фото: 18 августа 2021 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера вечером, 17 августа, в Томске под колеса автомобиля попал 12-летний мальчик, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 18.05 на ул. Новосибирской, 39. Здесь неизвестный сбил ребенка, который, по предварительным данным, переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП мальчик получил травму и был доставлен в больницу. В свою очередь водитель покинул место происшествия.

Сотрудники полиции разыскивают нарушителя. Очевидцев произошедшего просят обратиться по адресу Иркутский тракт, 79, 1 этаж, каб. 102, каб. 103, телефоны 8 (3822) 66-44-22, 66-44-24.

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