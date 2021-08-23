Микрозаймы: как правильно пользоваться быстрыми деньгами для личных и бизнес-целей

23 августа 2021 / На правах рекламы

Испытываете финансовые сложности в реализации личных проектов и планов? Нужны деньги для поддержки или развития вашего бизнеса?

Непредвиденные траты в условиях кризиса и пандемии коснулись абсолютно всех сфер жизни. Чтобы выйти из кризисной ситуации, исправить финансовое положение, вложиться в развитие бизнеса люди все чаще стали обращаться за микрозаймами в МФО. Быстрый, простой и надежный способ высоковероятно получить деньги на решение проблем — оформить заём под залог.

Наш герой поступил именно так. Александр — предприниматель. Ему срочно понадобились средства для развития своего бизнеса. По совету друга Александр обратился в компанию Кредит-Финанс.

Александр Колокольцов — бизнесмен: «Необходимы были деньги на расширение бизнеса. Чтобы получить их в банке, нужно было собирать справки, отдавать в банк на проверку и ждать, и не факт, что ещё бы получил одобрение. Там обычно то не так чихнул, то нагрузка большая, то ещё что-то. Спросил у знакомого — как можно получить нужную сумму быстро и без лишней волокиты. Он посоветовал мне обратиться в компанию Кредит-Финанс. Приехал, предложили ставку ниже, чем в аналогичных компаниях, быстро оформили документы, и уже через 40 минут нужная сумма была на руках. Очень удобно. В дальнейшем, при необходимости, буду пользоваться услугами этой компании, тем более пообещали, что при повторном обращении ставка будет снижена. Микрозаймы всегда вызывали скептические настроения, но ими просто надо уметь пользоваться. Надо понимать, что для долгосрочной работы они не выгодны, а когда нужны деньги на небольшой период времени — это очень даже удобно».

Компания «Кредит-Финанс» предоставляет финансовые услуги населению, на рынке более восьми лет, в 2014 году включена в государственный реестр МФО, проходит регулярные проверки Банка России и никогда не привлекалась к ответственности за нарушение микрофинансовой деятельности. Цель компании — это возможность получения займов в стабильной и финансово устойчивой микрофинансовой компании, правовая защита и совместный поиск компромиссов при разрешении финансовых трудностей.

Рынок микрофинансов однозначно развивается и нужно уметь грамотно пользоваться услугами и возможностями.

Займы для бизнеса под залог

Микрофинансирование для бизнеса — это эффективный инструмент поддержания развития предпринимательской деятельности. «Кредит-Финанс» активно предоставляет займы бизнес-структурам как для развития проектов, так и для устранения кассовых разрывов.

Представители малого и среднего бизнеса понимают преимущества займов, например, под залог ПТС, автомобиля или спецтехники, как рычага для ускорения оборачиваемости денежных средств компании. Чем короче цикл оборачиваемости выручки, тем больше возможностей для ее роста.

Чтобы рассчитать ежемесячный платеж и оформить заявку, достаточно отправить запрос в онлайн-форме на сайте «Кредит-Финанс». Вся процедура займет меньше минуты.

Займы для личных целей

Для физических лиц в компании также возможны займы под залог ПТС, автомобиля, спецтехники. Самый популярный вид кредитования — под залог ПТС. Кредит под залог ПТС позволяет заемщику сохранить машину у себя и пользоваться ею в любое удобное время. Вы отдаете паспорт транспортного средства микрофинансовой организации, но при этом продолжаете ездить на своем авто в комфортном режиме на законных основаниях. Для оформления займа под ПТС необходимо провести оценку машины, оставить документ компании, в которой берете заем. Этот вид финансовой поддержки хорош для реализации намеченных планов — от поездки в отпуск до оплаты образования или покупки бытовой техники.

Директор ГК «КРК-Финанс» Алексей Чаплин комментирует:

— Микрозаймы — это важнейший финансовый инструмент для экономики. Это нам отчетливо показала пандемия 2020 года. Мы выдаем быстрые и доступные займы под залог автомобиля, спецтехники, других видов транспорта и коммерческой недвижимости. Если вам необходимы деньги в личных или бизнес-целях с минимумом документов (никаких кредитных историй и справок о доходах), то можете смело обращаться.

Как выбрать компанию для кредитования под залог

Совет универсальный. Он подходит не только для компаний МФО, но и для банков, страховых и любых других финансовых организаций.

Стоит уточнить юридическое название организации, проверить, присутствует ли она в реестре Банка России, изучить условия займа, сравнив их с разными МФО. Проверить можно на сайте cbr.ru. Вбейте название организации в поисковую строку, но будьте внимательны. Названия могут частично совпадать, поэтому справочник на сайте Центробанка вам выдаст все похожие варианты. Для того чтобы сузить поиск, можете ввести дополнительные данные: ОГРН, ИНН или регистрационный номер.

После того как найдете компанию в реестре, обязательно проверьте статус лицензии организации. Лицензия должна быть действующей. По ссылке пример как выглядит информация о нашей компании на сайте Центробанка.

Ну и, конечно, читайте внимательно договор и повышайте свою финансовую грамотность!

Микрофинансовые организации — полноценные и полноправные участники финансового рынка с неоспоримыми плюсами.

Федеральная компания «Кредит-Финанс» на рынке с 2014 года, за это время выдала более 15 тысяч займов. 87 из 100 обратившихся получают положительный ответ, а 60% клиентов обращаются в «Кредит-Финанс» повторно.

«Кредит-Финанс» — федеральная компания, оказывающая финансовые услуги в сфере залогового кредитования.

МКК «КРК-Финанс»:

Томск, проспект Комсомольский, 14 а, 4-й этаж;

тел.: +7 (38-22) 99-49-62;

tomsk.krk-finance.ru

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