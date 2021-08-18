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Заведующий одного из медучреждений Томской области выписывал себе зарплату, фактически работая в другом месте

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В Томской области полицейские раскрыли хищение 130 тыс. рублей из средств бюджета, которое совершил заведующий одного из лечебно-профилактических учреждение Первомайского района.

Как уточняют в пресс-службе регионального УМВД, с ноября 2017 года по май 2021 года злоумышленник предоставил в бухгалтерию фиктивные табели учета рабочего времени. Согласно им, все это время заведующий исполнял свои служебные обязанности, но фактически он находился на другом рабочем месте в другой организации.

Таким образом за 3,5 года злоумышленник получил от бухгалтерии районного учреждения здравоохранения зарплату в сумме более 130 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Расследование уголовного дела продолжается.

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