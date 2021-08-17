В Томской области задержали новосибирцев, незаконно добывавших кедровые шишки с помощью «шишкотрясов»

17 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин

Инспекторы госконтроля вместе с сотрудниками УФСБ, СОБР Росгвардии, областной ГИБДД и полиции Кожевниковского района задержали 15 жителей Новосибирской области, которые незаконно добывали кедровую шишку.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, злоумышленники орудовали на юге Томской области. У промысловиков изъяли более 20 мешков шишек и две вибрационные установки. Жители Новосибирской области нарушили региональное законодательство. Согласно документам, заготавливать шишку в южных районах Томской области можно с 20 августа, в северных — с 25 августа. Более того, заезд машин и техники с дорог в кедровые насаждения запрещается.

«Рейды, как правило, носят профилактический характер, наша цель — предупредить о нарушении закона при сборе кедровой шишки. Тем не менее, ежегодно мы сталкиваемся с захватническими действиями промысловых групп, которые ведут заготовку в наших лесах при помощи механических приспособлений, что приводит к гибели кедров», — сообщил заместитель начальника департамента лесного хозяйства Томской области Артём Струков.

Для ускорения процесса сбора нарушители используют кустарные вибрационные установки — «шишкотрясы», а любое механическое воздействие на кедр, по мнению специалистов, приводит к прекращению плодоношения и усыханию дерева. «Ослабленное сбиванием дерево в большей степени подвержено болезням и гибели», — пояснила начальник отдела воспроизводства лесов департамента лесного хозяйства Олеся Парахина.

В случае обнаружения незаконных действий в лесу звоните по номеру прямой линии лесной охраны: 8-800-100-9400.

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