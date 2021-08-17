18+
18+

Томские ученые научились получать водород из опилок и резины

Образование и наука, Томские новости, ТПУ, отработка политех ученые водородное топливо опилки переработка отходов Томские ученые научились получать водород из опилок и резины

Ученые Томского политехнического университета разработали технологию, которая позволяет получать синтез-газ с содержанием от 20 до 40% водорода. При этом сырьем могут выступать твердые бытовые отходы — древесные опилки, угольная пыль, шлам и старые покрышки.

Как уточняют в пресс-службе ТПУ, в основе технологии лежит метод паровой термической конверсии. Исходный продукт подвергается воздействию пара при высоких температурах — от 500 до 1200 градусов Цельсия в зависимости от материала.

«Глобальная цель, которую мы преследуем в этом и в других наших исследованиях, — найти реально работающие способы, которые из никому не нужных отходов, никак не используемых в энергетике, позволят получать высокомаржинальные продукты, причем максимально экологично. Мы ставим задачу не утилизации, а переработки отходов, — говорит руководитель проекта, заместитель директора по развитию Инженерной школы энергетики ТПУ Владимир Губин. — Мы работаем с древесными опилками, старыми покрышками, отходами угольной промышленности — это штыб, шлаки, шлам, угольная пыль. Эксперименты показали, что именно из последних получается синтез-газ с самым высоким содержанием водорода».

Технология разработана на базе научно-исследовательского центра «Экоэнергетика 4.0» Инженерной школы энергетики. Здесь уже создана линейка установок, которая позволяет работать с разными объемами исходного продукта — от нескольких граммов до 20 кг. На базе томской ТЭЦ-3 создан стенд комплексных испытаний для отработки технологии, здесь можно работать уже с объемом исходного продукта 4 тонны в час.

В установках, разработанных в ТПУ, исходный материал в спрессованном виде разрушается под действием водяного пара в присутствии кислорода или без, в зависимости от материала. Происходит процесс, который ученые называют «недогорением», потому что разрушается только органическая часть материала.

«В конечном итоге мы получаем три продукта в разных фазах. В твердой — углеродная крошка, она может использоваться в дорожных покрытиях или при дополнительной очистке в качестве фильтра. Если исходным материалом были сосновые опилки, после переработки мы получаем прекрасный биоуголь для приготовления пищи. В жидкой фазе получаем жидкое углеводородное топливо, его можно использовать для отопления. В газообразной — синтетический газ, состоящий из водорода, минимального процента углекислого газа и азотных соединений. Синтез-газ прекрасно горит, поэтому его можно также использовать для обогрева, возвращать в технологический цикл и извлекать из него водород», — поясняет Владимир Губин.

Дальше ученые намерены найти наиболее эффективный способ выделения водорода и снижения содержания углекислого газа или его экологичной утилизации.

«Термическая конверсия — основной метод, как можно из твердого материала получить синтез-газ. Этот метод сегодня активно развиваются в США и Китае, и по масштабам внедрения технологий Россия пока отстает. Однако мы значительно опережаем зарубежных коллег по уровню фундаментального исследования процесса, что дает нам уже практические преимущества: мы получаем больше полезных продуктов», — поясняет ученый.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Пожарные спасли 2 человек из горящего дома в Томске

17 августа 2021
Томские новости

В Томской области назвали сроки заготовки кедровой шишки, брусники и клюквы

29 июля 2021
Томские новости

Томские ученые разработали неинвазивный подход для диагностики инфаркта миокарда

29 июля 2021
Томские новости

Большие рекорды маленького завода

23 июля 2021
Томские новости

Томская область вышла на плато по заболеваемости COVID-19 — губернатор

12 августа 2021
Томские новости

Сотрудникам томской службы занятости стали доступны вакансии сервиса по поиску работы HeadHunter

5 августа 2021
Томские новости

Томская область попала в число регионов со средней «цифровой зрелостью»

17 августа 2021
Томские новости

Томские дайверы подняли со дна Белого озера пять мешков мусора

9 августа 2021
Томские новости

Дожди с грозами ожидаются в Томской области 12 августа

11 августа 2021
Комментарии для сайта Cackle