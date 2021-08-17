Более 23 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт» доставили в Томскую область

17 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

В Томскую область поставлено более 23 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт». Препарат распределят во все районы региона.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, прививкой «Спутником Лайт» могут вакцинироваться томичи с 18 до 60 лет, через шесть месяцев после перенесенного СOVID-19 или последней прививки от коронавируса. Препарат доступен во всех лечебных учреждениях и в ряде мобильных пунктов. Уточнить наличие препарата в пункте вакцинации можно по телефону «горячей линии» облздрава 8 (3822) 516-616.

«Вакцинацию можно подтвердить сертификатом, а перенесенное заболевание — выпиской о болезни, QR-кодом на портале госуслуг или результатом исследования о наличии титра антител. Эти документы особенно важны, если человек перенес заболевании или вакцинировался ранее, находясь в другом регионе или в частной медорганизации», — уточнил Сергей Дмитриев.

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС, а также документы, подтверждающие предыдущую вакцинацию или перенесенное заболевание. Прививку можно поставить в день обращения в порядке живой очереди либо записаться на удобное время.

Оставить заявку на вакцинацию можно через региональный сайт covidtomsk.ru, портал госуслуг, по единому номеру телефона 122 (набрав после ответа системы в тоновом режиме 8), по телефону горячей линии департамента здравоохранения Томской области 8 (3822) 516-616 или через регистратуру поликлиники.

Всего в Томской области поставили прививку от COVID-19 258 003 человека (вторым компонентом привились — 221 129). Среди вакцинированных 84 356 человек старше 60 лет. Прививку «Спутника Лайт» уже поставили 3 080 человек.

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