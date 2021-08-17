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В Томске открылась пекарня чешской выпечки «Трдельник»

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В середине июля в томском торговом комплексе «Лето» открылась пекарня «Трдельник». Заведение работает по франшизе, которая насчитывает более сорока пекарен по всей стране.

Трдельник — это традиционная европейская выпечка родом из Чехии. Самый простой и распространенный вид — с корицей и сахаром. Но сейчас можно встретить варианты с разнообразными начинками — от крема до бекона.

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«Вся фишка в тесте, оно готовится по специальному рецепту, наматывается на вертел и выпекается прямо при гостях — трдельник получается горячим и свежим. Наши гости говорят, что по вкусу чем-то напоминает знаменитые булочки Cinnabon», — рассказывают представители заведения.

В томской пекарне трдельники делают с начинками из Nutella, взбитых сливок, мороженого и солёной карамели. Есть и сытные варианты — с сыром и беконом, с сыром и оливками.

Самый дорогой трдельник большого размера со сладкой начинкой обойдется в 260 рублей. А самый дешевый — маленький традиционный с сахаром и корицей (с кокосом или «волшебной посыпкой») стоит 110 рублей.

Заведение находится по адресу: ул. Нахимова, 8, строение 13.

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