Пожарные спасли двух человек из горящего дома в томском поселке

14 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Минувшей ночью, 14 августа, в поселке Киргизка Ленинского района Томска загорелся частный жилой дома, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 4.28. К приезду пожарных дом был полностью охвачен огнем. Сотрудники газодымзащитной службы проникли в здание через окно. Внутри они обнаружили 40-летнюю женщину, которая была без сознания, и 40-летнего мужчину, подававшего признаки жизни. Людей спасли через окно.

До приезда «скорой» пожарные провели женщине реанимационные мероприятия, после чего она стала дышать. Спасённых в крайне тяжёлом состоянии госпитализировали в Областную клиническую больницу. Сейчас за их жизни борются врачи.

«О пожаре сообщил 17-летний очевидец Дмитрий Веприков. С двумя друзьями он возвращался домой из гостей в Сосновом бору. С возвышенности они увидели отблески огня, приняв их сначала за костёр в лесу или горящее дерево, и позвонили по номеру 101. Если бы ни этот единственный звонок, поступивший в пожарно-спасательную службу от Дмитрия, люди бы остались в горящем доме», — говорится в сообщении.

Возгорание удалось ликвидировать в 5.03. В результате обгорела обрешётка крыши дома, сгорела веранда, внутри обгорел потолок. Площадь пожара составила 40 кв. метров. На месте работали человек, 2 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.

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