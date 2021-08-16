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Частный аэродром для малой авиации открылся под Томском

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В пятницу, 13 августа, в деревне Березкино в Томском районе состоялось торжественное открытие частной авиаплощадки имени Валерия Чкалова.

Аэродром в 28 километрах от Томска построен силами компании «СибАэроКрафт» и предназначен для малой авиации. Планируется, что новый объект возьмет на себя часть нагрузки аэропорта Богашево.

«В Томской области много делается для развития воздушных сообщений: мы проводим масштабную реконструкцию взлетно-посадочной полосы, приступаем к строительству здания нового аэропорта в Богашёво, открываем новые авиационные линии. Очень здорово, что к этому подключается и частный бизнес. На время реконструкции ВПП в Богашево все внутренние рейсы будут совершаться отсюда, с новой авиаплощадки. Кроме того, мы будем использовать этот аэропорт для санитарных рейсов, лесоохраны, экотуризма, множества других направлений», — отметил на церемонии открытия губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

По словам гендиректора компании «СибАэроКрафт» Владислава Левчугова, строительство авиаплощадки в Березкино велось в течение трех лет, она уже получила сертификат Росавиации. Общая сумма вложенных средств — 400 млн рублей. На территории площадки построены зал прилетов с кафе и VIP-зоной, перрон, вертолетная площадка, ангар, здание аэроклуба, место стоянки для воздушных судов и грунтовая взлетно-посадочная полоса длиной 900 метров.

«Строительство было согласовано с властями, учтены все нормы по уровню шума и отдаленности от жилых строений, — рассказал Владислав Левчугов. — В следующем году мы планируем удлинить взлетно-посадочную полосу до 1200 метров и залить бетоном — тогда аэродром сможет принимать малые реактивные суда».

В настоящее время из Березкино осуществляются полеты в Кедровый, Каргасок, Новый Васюган, Абакан, Белокуриху, Горно-Алтайск, Новокузнецк и Новосибирск. Рейсы выполняет иркутская авиакомпания «СиЛА».

По словам Сергея Жвачкина, аэродром в Березкино уже включен в федеральный проект «Тайга» по созданию в Томской области опытного района применения беспилотных авиационных систем. Как сообщил присутствующий на церемонии открытия глава Сибирского центра Фонда перспективных технологий Владислав Сычков, на базе авиаплощадки будет создана единая диспетчерская для беспилотников.

Кроме того, «СибАэроКрафт» совместно с Томским политехническим университетом планируют открыть на базе площадки детско-юношеский спортивный авиационный центр, которые должен стать центром притяжения для школьников и студентов, интересующихся авиацией.

Фото: Анастасия Нейзлер

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