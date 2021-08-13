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В Томске ограничат движение по ул. Высоцкого

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Завтра утром, 14 августа, в Томске временно ограничат движение на участке ул. Высоцкого, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение связано с работами по прокладке теплотрассы для строящегося детсада на ул. Высоцкого. Оно коснется участка от въезда на стадион «Кедр» до ул. Н.Рукавишникова и продлится с 8.00 субботы, 14 августа, до 16.00 воскресенья, 15 августа.

В это время здесь не будут курсировать троллейбусы маршрута № 1 и 7, они будут следовать по сокращенной схеме до мкр. Зелёный массив.

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