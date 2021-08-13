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На СХК закончили работы по консервации открытых хранилищ жидких радиоактивных отходов

Безопасность, Томские новости, радиоактивные отходы СХК ТВЭЛ жидкие отходы радиация На СХК закончили работы по консервации открытых хранилищ жидких радиоактивных отходов

На Сибирском химическом комбинате (предприятии Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») завершилось строительство по консервации открытых хранилищ радиоактивных отходов — бассейнов Б-1 и Б-25.

Как сообщается на сайте компании, реализация проектов по консервации выполнялась в течение 10 лет в рамках Федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016 год и на период до 2030 года». Общий объем финансирования составил около 3 млрд рублей.

Для создания локализующих барьеров на хранилища суммарно было уложено послойно 746 тысяч кубометров грунта, 64 тысяч кубометров щебня и 85 тысяч кубометров глины.

«При реализации проектов применена уникальная технология устройства барьеров для предотвращения миграции радионуклидов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что консервации обеспечила перевод открытых хранилищ Б-1 и Б-25 в экологически безопасное состояние. В результате надежно локализованы накопленные отходы и созданы барьеры безопасности из природных материалов.

«Ответственный подход к ликвидации военного наследия позволяет снизить воздействие на окружающую среду и положительно влияет на экологическую обстановку в регионе в соответствии с Целями устойчивого развития ООН», — отмечается в сообщении.

Приемку работ проводила комиссия, в которую входили представители Управления разработки и реализации программ реабилитации объектов наследия Госкорпорации «Росатом». Её члены отметили, что работы по реализации мероприятий выполнены в установленные сроки и в полном объеме.

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