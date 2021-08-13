На СХК закончили работы по консервации открытых хранилищ жидких радиоактивных отходов

Томский Обзор / Фото: 13 августа 2021 // Фото: tvel.ru

На Сибирском химическом комбинате (предприятии Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») завершилось строительство по консервации открытых хранилищ радиоактивных отходов — бассейнов Б-1 и Б-25.

Как сообщается на сайте компании, реализация проектов по консервации выполнялась в течение 10 лет в рамках Федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016 год и на период до 2030 года». Общий объем финансирования составил около 3 млрд рублей.

Для создания локализующих барьеров на хранилища суммарно было уложено послойно 746 тысяч кубометров грунта, 64 тысяч кубометров щебня и 85 тысяч кубометров глины.

«При реализации проектов применена уникальная технология устройства барьеров для предотвращения миграции радионуклидов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что консервации обеспечила перевод открытых хранилищ Б-1 и Б-25 в экологически безопасное состояние. В результате надежно локализованы накопленные отходы и созданы барьеры безопасности из природных материалов.

«Ответственный подход к ликвидации военного наследия позволяет снизить воздействие на окружающую среду и положительно влияет на экологическую обстановку в регионе в соответствии с Целями устойчивого развития ООН», — отмечается в сообщении.

Приемку работ проводила комиссия, в которую входили представители Управления разработки и реализации программ реабилитации объектов наследия Госкорпорации «Росатом». Её члены отметили, что работы по реализации мероприятий выполнены в установленные сроки и в полном объеме.

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