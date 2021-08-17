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В аэропорту Стрежевого впервые заработал высокоскоростной мобильный интернет

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В аэропорту Стрежевого впервые заработал высокоскоростной мобильный интернет. Сеть LTE первым из операторов запустил МТС. Это стало возможным благодаря строительству новой базовой станции. Высокоскоростной интернет доступен как внутри, так и снаружи аэровокзала, а также на прилегающей территории. Об этом в своем Facebook сообщила директор томского филиала МТС Марина Фещенко.

«Если раньше пассажиры в ожидании рейса могли разве что читать бумажные книги или отгадывать сканворды (что само по себе, конечно же, неплохо), то теперь можно еще и смотреть фильмы, слушать музыку, играть в онлайн игры, делиться фото или видео в соцсетях. И все онлайн!», — отметила Марина Фещенко.

Отметим, что технологии LTE позволяют достигать скорости передачи данных до 100 мегабит в секунду, что позволяет ожидающим пассажирам полноценно пользоваться любыми интернет-сервисами.

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