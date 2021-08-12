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Томичей приглашают на «Мохнатый квест» по догфрендли местам

Благотворительность, Конкурсы и акции, Томские новости, мохнатый квест догфрендли Томичей приглашают на «Мохнатый квест» по догфрендли местам

В субботу, 14 августа, в Томске состоится первый «Мохнатый квест», участники которого пройдут по городским заведениям с доступной средой для собак и их владельцев.

«Собачников очень много в городе, а вот мероприятий или мест для них мало. Мы решили рассказать о тех местах, которые дружат с собаками», — рассказывают организаторы.

Цель мероприятия — продвижение культуры собаковладения и улучшение восприятия собак в общественных местах. Участники пройдут по обозначенным на карте догфрендли заведениям, «зачекиниться» в них, сделав фото, поставив хэштеги #догфрендлитомск #мохнатыйквесттомск #dogfriendlytomsk и отметив аккаунт @furryrace. Кто посетит все места — соберет карту со стикерами и сможет опубликовать её в личном инстаграм-аккаунте.

Среди заведений-участников — два кафе Make Love Pizza, кофейня History Coffee, Dealers bar, Kafedra и «Лавка художника».

«Партнеры нашлись почти сразу. Даже есть те, кто опоздали к участию и ждут следующего квеста, — рассказали организаторы. — По желанию заведения-партнеры могут дать какие-то бонусы или угостить кофе. Этот вопрос мы оставили на их усмотрение, поскольку квест первый. Но миску воды для мохнатого друга нальют бесплатно».

Всего в мероприятии примут участие 18 человек. Квест будет проходить с 16.00 до 20.00. Все собранные средства пойдут на помощь подопечным ТОРОБЗО «Содружество».

Иллюстрация: Мария Муркина

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