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Томичи могут оформить предзаказ на новую книгу Виктора Пелевина

Книги, Томские новости, Эксмо издательство книга Пелевин роман Томичи могут оформить предзаказ на новую книгу Виктора Пелевина

Открылся предзаказ на двадцатый роман известного писателя Виктора Пелевина «TRANSHUMANISM INC.». Книга будет издана в двух вариантах: основной тираж — в светлых тонах, а подарочный вариант c использованием работ автора «Ночь в Фонтенбло» — в темных тонах, сообщает издательство Eksmo.

«В будущем богатые люди смогут отделить свой мозг от старящегося тела — и станут жить почти вечно в особом „баночном“ измерении. Туда уйдут вожди, мировые олигархи и архитекторы миропорядка. Там будет возможно все. Но в банку пустят не каждого. На земле останется зеленая посткарбоновая цивилизация, уменьшенная до размеров обслуживающего персонала, и слуги-биороботы», — говорится в аннотации к роману.

Дополнительно отмечается, что в книге нет нецензурной лексики. Новинка одновременно выйдет в издательстве «Эксмо» и на крупнейшем сервисе электронных и аудиокниг «ЛитРес». В озвучке аудиоверсии издания принимали участие российские звезды. Основным голосом выступил актер театра и кино, продюсер Максим Суханов. На полках книжных магазинов роман появится 26 августа в 20:21.

Оформить предзаказ на книгу в основном или подарочном издании можно на сайте издательства Eksmo.ru.

Виктор Пелевин — русский писатель, эссеист, автор культовых романов «Омон Ра», «Чапаев и Пустота» и «Generation „П“». Лауреат многочисленных литературных премий, среди которых «Малый Букер» (1993), «Национальный бестселлер» (2004), «Большая книга» (2010, 3-е место), премия Андрея Белого (2017).

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