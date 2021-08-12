Томичи могут оформить предзаказ на новую книгу Виктора Пелевина

Томский Обзор / Фото: 12 августа 2021 // Фото: eksmo.ru

Открылся предзаказ на двадцатый роман известного писателя Виктора Пелевина «TRANSHUMANISM INC.». Книга будет издана в двух вариантах: основной тираж — в светлых тонах, а подарочный вариант c использованием работ автора «Ночь в Фонтенбло» — в темных тонах, сообщает издательство Eksmo.

«В будущем богатые люди смогут отделить свой мозг от старящегося тела — и станут жить почти вечно в особом „баночном“ измерении. Туда уйдут вожди, мировые олигархи и архитекторы миропорядка. Там будет возможно все. Но в банку пустят не каждого. На земле останется зеленая посткарбоновая цивилизация, уменьшенная до размеров обслуживающего персонала, и слуги-биороботы», — говорится в аннотации к роману.

Дополнительно отмечается, что в книге нет нецензурной лексики. Новинка одновременно выйдет в издательстве «Эксмо» и на крупнейшем сервисе электронных и аудиокниг «ЛитРес». В озвучке аудиоверсии издания принимали участие российские звезды. Основным голосом выступил актер театра и кино, продюсер Максим Суханов. На полках книжных магазинов роман появится 26 августа в 20:21.

Оформить предзаказ на книгу в основном или подарочном издании можно на сайте издательства Eksmo.ru.

Виктор Пелевин — русский писатель, эссеист, автор культовых романов «Омон Ра», «Чапаев и Пустота» и «Generation „П“». Лауреат многочисленных литературных премий, среди которых «Малый Букер» (1993), «Национальный бестселлер» (2004), «Большая книга» (2010, 3-е место), премия Андрея Белого (2017).

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