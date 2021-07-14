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Стрежевчанину грозит до 4 лет колонии за отлов 4 краснокнижных осетров

Криминал, Томские новости, осетр поймал купить стерлядку осетрина браконьеры Стрежевчанину грозит до 4 лет колонии за отлов 4 краснокнижных осетров

Жителя города Стрежевого поймали на добыче и хранении 4 сибирских осетров, занесенных в Красную книгу РФ, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

По предварительным данным, 32-летний мужчина поймал рыбу на закидушку в Оби в районе Колтогорской переправы. Полицейские остановили рыбака, когда он переносил добытые им биоресурсы.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Стрежевской» установлен подозреваемый в незаконной добыче и хранении особо ценных водных биологических ресурсов. Им оказался житель города Стрежевого, 1989 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.258.1 УК РФ. Теперь мужчине грозит до 4 лет колонии.

Сибирский осетр — рыба семейства осетровых, обитает в реках Сибири от Оби до Колымы. Форма тела удлиненная, веретеновидная. Осетр покрыт пятью рядами костных жучек — 10-20 спинных, 32-62 боковых, 7-16 брюшных. Рыло удлиненное, коническое, на нижней стороне рыла 4 усика. Выдвижной рот расположен снизу головы и окаймлен мясистыми губами. Видовым признаком сибирского осетра являются веерообразные жаберные тычинки.

Сибирский осетр является ценной промысловой рыбой. В В бассейне Оби и в Байкале в прошлом достигал длины 2 м и массы 200-210 кг. В 60-х гг. XX в. в обском бассейне добывалось в среднем по 270 тонн осетра в год, в Томской области — 140 тонн. Падение численности сибирского осетра началось в 1968 году. Среди причин — гидростроительство, загрязнение водоемов (в том числе и нефтяное), климатические изменения, а также промысловый вылов и браконьерство. Сибирский осетр был включен в Красную книгу в 2001 году.

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